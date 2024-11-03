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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» победила с форой (-2,5) в 5 матчах подряд. 1.69 – продление тренда в игре с «Эспаньолом»

«Барселона» сыграет в дерби с «Эспаньолом» в рамках 12-го тура Ла Лиги. «Барселона» – явный фаворит за 1.

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