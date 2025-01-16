Олег Волошин: Переговоры по Украине будут проходить без участия Киева

Переговоры по Украине будут проходить без участия Киева, признал экс-глава МИД Украины Климкин. Он отметил, что, по всей вероятности, в Киев просто привезут готовый документ и скажут, что мир будет выглядеть вот так.
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