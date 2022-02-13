Действия Соединенных Штатов и Великобритании сейчас можно назвать пропагандой войны в чистом виде. Уже все готово к тому, чтобы США нажали на так называемую кнопку «Перегрузка», которую придумала бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон.