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Представитель МИД Захарова: действия США и Великобритании по Украине — пропаганда войны

Представитель МИД Захарова: действия США и Великобритании по Украине — пропаганда войны

Действия Соединенных Штатов и Великобритании сейчас можно назвать пропагандой войны в чистом виде. Уже все готово к тому, чтобы США нажали на так называемую кнопку «Перегрузка», которую придумала бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон.

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