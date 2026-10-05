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РИА Новый день

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Девочке заплатят компенсацию за нападение бездомной собаки

На Ямале прокуратура добилась компенсации для девочки, которую покусала бродячая собака. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июне 2026 года безнадзорное животное укусило 13-летнюю девочку.

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