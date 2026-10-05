Девочке заплатят компенсацию за нападение бездомной собаки

На Ямале прокуратура добилась компенсации для девочки, которую покусала бродячая собака. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июне 2026 года безнадзорное животное укусило 13-летнюю девочку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России за сезон...
- M Детсадовцев в Рос...
- Ельцин-центр, «Пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым