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«Месси, возможно, лучший игрок в мире. Его было непросто остановить». Депай о Лео

«Месси, возможно, лучший игрок в мире. Его было непросто остановить». Депай о Лео

Мемфис Депай оценил поражение Нидерландов от Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, 3:4 пен.). «Мы ждали тяжелой игры, а получилась настоящая битва.

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