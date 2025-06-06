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В Генпрокуратуре прокомментировали отмену региональных выплат семьям участников СВО

В Генпрокуратуре прокомментировали отмену региональных выплат семьям участников СВО

Генеральный прокурор Игорь Краснов назвал бездушием отмену выплаты семьям бойцов спецоперации (СВО) в Забайкальском крае.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Выплаты мигрантам не прекращаются.
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13 час.
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