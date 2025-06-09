Театр абсурда
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Театр абсурда

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Немецкие экскурсоводы рассказывают, что советские солдаты вошли в Рейхстаг по ошибке

Немецкие экскурсоводы рассказывают, что советские солдаты вошли в Рейхстаг по ошибке

Царьград Фото: Yevgeny Khaldei/Globallookpress Немецкие экскурсоводы уверяют русских туристов, что в 1945 году советские солдаты "вошли в Рейхстаг по ошибке".

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