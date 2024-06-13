Дискуссия о физических наказаниях в России: образовательные и юридические аспекты Елена ГалицкаяВопрос о том, допустимы ли физические наказания в процессе воспитания детей, остаётся актуальным и вызывает горячие споры в российском обществе.
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