ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели.Не смог пройти мимо провальной истории, связанной с Трампом.
А что и тааак можно было?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Не хотели принимать самолет нкжно было всех ввкинуть из самолета без парашутов.
Ответить
1 д.
АЛЕКСАНДР Крымский
Трамп верни техас мексике а калифорнию и аляску России.
Ответить
1 д.
валерия
Главное, чтобы аналогичная ситуация не сложилась с нашими "мексиканцами-таджиками, узбеками, азербайджанцами и проч."
Ответить
1 д.
Свежие комментарии