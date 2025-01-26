Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Ну да, ну да - сплошная выгода и экономия…. У США вон тоже была экономия с уходом из Афганистана, Байден так и говори...Что стоит за смен...
  • Evgeni Velesik
    Кризис в умах, всë сказал Илон Маск, мы тупеем! А после ядерного противостояния неандертальцев будут находить тысяч ч...Переводчик древни...
  • holms sherlok
    За что боролась, на то и напоролась.....Бумеранг всегда в...

А что и тааак можно было?

А что и тааак можно было?

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели.Не смог пройти мимо провальной истории, связанной с Трампом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Не хотели принимать самолет нкжно было всех ввкинуть из самолета без парашутов.
Ответить
1 д.
АЛЕКСАНДР Крымский
Трамп верни техас мексике а калифорнию и аляску России.
Ответить
1 д.
валерия
Главное, чтобы аналогичная ситуация не сложилась  с нашими &quot;мексиканцами-таджиками, узбеками, азербайджанцами и проч.&quot;
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх