Кирилл Молчанов: Польша готовится к войне?

Польша разместила южнокорейские танки К2 у границы с РФ. Боевые машины находятся в нескольких километрах от Калиниградской области в польском Браневе, сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Кошчиньская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии