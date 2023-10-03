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Politico: Евросоюз больше не сможет поставлять Украине оружие из своих запасов

Politico: Евросоюз больше не сможет поставлять Украине оружие из своих запасов

Запасы вооружений стран Запада сократились до критического уровня. Они больше не смогут отправлять их Украине без ущерба собственной безопасности, заявили Politico участники Международного форума по оборонной промышленности в Киеве.

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