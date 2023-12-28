Все уличные парковки в Екатеринбурге станут бесплатными с 31 декабря

Мэр Екатеринбурга сделал неожиданный новогодний подарок автомобилистам. Парковаться можно будет бесплатно до 8 январяНеожиданный новогодний подарок сделал жителям и гостям Екатеринбурга мэр Алексей Орлов.
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