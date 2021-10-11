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Гидрографы Северного флота нашли несколько кораблей, затонувших в войну в Баренцевом море

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Несколько кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море, обнаружили гидрографы Северного флота в ходе совместной акции флота и Русского географического общества "Помни войну", говорится в сообщении пресс-службы флота.

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