Гидрографы Северного флота нашли несколько кораблей, затонувших в войну в Баренцевом море

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Несколько кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море, обнаружили гидрографы Северного флота в ходе совместной акции флота и Русского географического общества "Помни войну", говорится в сообщении пресс-службы флота.
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