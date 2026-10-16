Более чем полумиллиону отцов в России направили ежегодную семейную выплату в первый год ее предоставления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Посольство РФ: 17...
- ВП Борт Трампа из Ки...
- LD Волгограду вернут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым