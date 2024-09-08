«Мы смогли сказать свое слово»: 6 фактов из истории татарстанского парламента

Сегодня в Татарстане выбирают депутатов Государственного Совета РТ очередного, 7-го созыва. «Татар-информ» решил напомнить своим читателям, как менялась эта ветвь республиканской власти вместе со временем и избирателем, начиная с 1938 года, когда в ТАССР прошли первые всеобщие выборы.