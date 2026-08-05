🪓 Ударил топором и украл ноутбук: крымчанину грозит срок за серию преступлений В больницу Сакского района доставили 28‑летнего мужчину с травмой головы.
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🪓 Ударил топором и украл ноутбук: крымчанину грозит срок за серию преступлений В больницу Сакского района доставили 28‑летнего мужчину с травмой головы.