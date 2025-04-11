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Мечтам НАТО не суждено сбыться. Россия не допустит их присутствия в Одессе

Мечтам НАТО не суждено сбыться. Россия не допустит их присутствия в Одессе

Присутствие НАТО в Одессе будет представлять прямую угрозу для России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейцы положили глаз на Одессу и Львов и вынашивают в отношении них свои планы, которые "напоминают военную интервенцию войск Антанты" в период Гражданской войны в России 1917-1922 годов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Россия не допустит их присутствия в Одессе, а точнее народ России! А что сделали для этого олигархи это вопрос и кто они в России?
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