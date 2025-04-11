Присутствие НАТО в Одессе будет представлять прямую угрозу для России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейцы положили глаз на Одессу и Львов и вынашивают в отношении них свои планы, которые "напоминают военную интервенцию войск Антанты" в период Гражданской войны в России 1917-1922 годов.