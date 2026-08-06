Zero Hedge
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Zero Hedge

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BMW Job Cuts And The Emerging German-French Industrial Strategy

BMW Job Cuts And The Emerging German-French Industrial Strategy Submitted by Thomas Kolbe Will German policy paralysis and French protectionism save Germany’s automakers? Unlikely, since Paris and Berlin are pursuing similar ideological goals.

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