BMW Job Cuts And The Emerging German-French Industrial Strategy Submitted by Thomas Kolbe Will German policy paralysis and French protectionism save Germany’s automakers? Unlikely, since Paris and Berlin are pursuing similar ideological goals.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии