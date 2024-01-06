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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Ещенко: «Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели» 

Андрей Ещенко: «Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели» 

— Осенью ты не исключил, что можешь возобновить карьеру. Эта мысль еще жива? — Нет, окончательно повесил бутсы на гвоздь.

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