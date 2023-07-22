США передадут Украине бронемашины и снаряды на $400 млн

Reuters: США объявят о новом пакете помощи Украине на $400 млн с артиллерией и Stryker Сюжет Военная операция на Украине ВСУ получат снаряды для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, оборудование для разминирования, а также бронетранспортеры Stryker.