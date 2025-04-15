Появляются во время разговора: учёные назвали неожиданные симптомы сердечной недостаточности

Необычные симптомы сердечной недостаточности выявили учёные Южного университета в Китае.Исследователи Южного университета в Китае проанализировали медицинские данные более 164 тысяч человек и обнаружили необычный симптом у людей, которые страдали сердечной недостаточностью.