Появляются во время разговора: учёные назвали неожиданные симптомы сердечной недостаточности

Необычные симптомы сердечной недостаточности выявили учёные Южного университета в Китае.Исследователи Южного университета в Китае проанализировали медицинские данные более 164 тысяч человек и обнаружили необычный симптом у людей, которые страдали сердечной недостаточностью.
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