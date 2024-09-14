О ненависти и любви к ненавидящим нас

Александр Маркитанов

когда рухнул Союз, настал звёздный час для церковных бизнесменов. предприимчивый Гундяев поднял тогда неслабо на безакцизной торговле американским алкоголем и табаком, нынче он "наисвятейший". При нужде в школах,детсадах и больницах по всей стране стали строиться молельные дома. Даже попы выбрасывали детей из детских домов, под предлогом, что это сооружение до революции принадлежало церкви. Даже в Калиниграде, где никогда не пахло русской церковью и там выселяли детей. Вывод: нынешняя рпц - это сатанинская организация, ведущая свой бизнес без морали и милосердия.