О ненависти и любви к ненавидящим нас «21. Тогда Петр приступил к Немуи сказал: «Господи!Сколько раз прощать брату моему,согрешающему против меня?До семи ли раз?»22.
О ненависти и любви к ненавидящим нас
Комментарии
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slava axmetov
Лишнее подтверждение того ,что религия используется властями для продвижения своей идеологии в обход конституции.
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15 час.
Александр Маркитанов
когда рухнул Союз, настал звёздный час для церковных бизнесменов. предприимчивый Гундяев поднял тогда неслабо на безакцизной торговле американским алкоголем и табаком, нынче он "наисвятейший". При нужде в школах,детсадах и больницах по всей стране стали строиться молельные дома. Даже попы выбрасывали детей из детских домов, под предлогом, что это сооружение до революции принадлежало церкви. Даже в Калиниграде, где никогда не пахло русской церковью и там выселяли детей. Вывод: нынешняя рпц - это сатанинская организация, ведущая свой бизнес без морали и милосердия.
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14 час.
Василий Васильев
"...нынешняя рпц - это...", а ГДЕ вы видели другую церковь? Вначале храм внутри себя, а уж потом не сотвори себе кумира
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10 час.
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