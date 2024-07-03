Собянин: Более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

С начала года при поддержке МЭЦ предприниматели Москвы приняли участие в 17 международных выставках Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за полгода свыше 150 компаний заключили экспортные контракты и вышли на рынки более чем 25 дружественных стран благодаря поддержке Московского экспортного центра.