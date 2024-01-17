С чем могут быть связаны вечерние отеки ног

С проблемой отеков сталкиваются многие и в самом разном возрасте. “Рамблер” поговорил со специалистом и узнал, с чем могут быть связаны вечерние отеки пальцев и ног, как их предотвратить и что делать, если проблема уже существует.
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