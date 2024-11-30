Орнитологическая комедия: как прошла премьера фильма об ученом Никите Чернецове

Он возглавляет Зоологический институт РАН На премьере фильма об ученом-орнитологе и директоре Зоологического института РАН Никите Чернецове зал то и дело взрывался смехом – настолько живым, пронизанным добрым юмором получилось киноповествование.
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