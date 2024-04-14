Губернатор предупредил жителей Кургана об угрозе подтопления

За ночь уровень воды в реке Тобол возле Кургана вырос на 54 сантиметров и составляет почти 5 метров. По словам главы региона, при 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берегаУровень реки Тобол в Кургане достиг почти 5 метров, об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.