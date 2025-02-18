Рассыпчатый или зерненый? Эксперт рассказала, как выбрать качественный творог

Существует ряд пунктов, на которые стоит обратить внимание при покупке одного из лучших источников белка Творог — ценный источник белка, который легко усваивается, особенно полезен для детей и пожилых людей.
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