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Царьград

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Силовики проведут обыски у соратников беглого экс-депутата Пономарева

Силовики проведут обыски у соратников беглого экс-депутата Пономарева

В девяти регионах России силовики проводят обыски у соратников Ильи Пономарева, экс-депутата Госдумы, который находится в бегах.

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