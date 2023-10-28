Астраханской области одобрили до 2030 года 115 мероприятий по расчистке водных объектов и строительству гидросооружений

Возможно, в единый федеральный проект включат дополнительную астраханскую заявку. Об этом стало известно на заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа в Самаре, где с докладом выступил руководитель Службы природопользования и охраны окружающей среду Астраханской области Румиль Юнусов.
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