Астраханской области одобрили до 2030 года 115 мероприятий по расчистке водных объектов и строительству гидросооружений

Возможно, в единый федеральный проект включат дополнительную астраханскую заявку. Об этом стало известно на заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа в Самаре, где с докладом выступил руководитель Службы природопользования и охраны окружающей среду Астраханской области Румиль Юнусов.