Украинский беспилотник попал в жилой комплекс в Воронеже и устроил пожар

Губернатор Гусев официально разъяснил причину ночных взрывов и пожаров, напугавших воронежцев 29 сентябряГубернатор Гусев официально разъяснил причину ночных взрывов и пожаров, напугавших воронежцев 29 сентября, видео можно посмотреть здесь.
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