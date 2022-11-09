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Моуринью после ничьей с «Сассуоло»: «Усилия команды предал один игрок. Кто? Не скажу. Он должен найти новый клуб»

Жозе Моуринью разочаровался в одном игроке «Ромы». Португальский тренер сказал об этом после ничьей с «Сассуоло» (1:1) в Серии А.

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