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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 26 августа

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 26 августа

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области.

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