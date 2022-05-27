Гаубиці M777 Корпуси морської піхоти США відправлені для підтримки України США та Україна обговорюють небезпеку ескалації на тлі поставок Києву сучасних озброєнь Ескалація ситуації може статися, якщо українські військові атакують цілі всередині Росії за допомогою нової зброї, отриманої від західних союзників У міру того, як Сполучені Штати та їхні союзники постачають Україні дедалі сучаснішу […] Сообщение США та Україна обговорюють небезпеку ескалації на тлі постачання Києву сучасних озброєнь появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.