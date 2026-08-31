Лазерный комплекс действует!

Новость дня - это, без сомнения, репортаж журналиста А. Рогаткина о лазерном оружии. "В репортаже Александра Рогаткина продемонстрирован комплекс "Мечи Джедая", превосходящий традиционные средства обороны.
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