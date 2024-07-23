В Приморском крае сотрудники полиции посетили пришкольные лагеря Надеждинского района

С ребятами, посещающими пришкольные лагеря дневного пребывания, представители Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Надеждинскому району провели профилактические беседы о Правилах дорожного движения и личной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии