Майк Салливан: «Кросби не случайно так хорош. Он использует по максимуму все возможности, которые у него есть. Его самоотдача не имеет равных»

Матч против «Сан-Хосе» станет для капитана «Питтсбурга» 1200-м в НХЛ. Сидни Кросби, который проводит свой 19-й сезон в лиге, обычно одним из последних игроков «Пингвинс» покидает лед после тренировок и часто обсуждает комбинации и схемы игры с тренером клуба Майком Салливаном.
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