UKMTO сообщил о пострадавшем при атаке в Красном море судне

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о получении повреждений судном, которое атаковали неизвестные в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха.
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