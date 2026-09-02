Шестаков представил картину Дейнеки "У моря" на ВЭФ во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке представлена картина Александра Дейнеки "У моря". Илья Шестаков отметил её значимость для работников рыбной отрасли.
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