Фотофакт: районная ветеранская организация провела акцию ´Пасхальный подарок´.

Сегодня Бобруйская районная ветеранская организация во главе с председателем Евгенией Довнар провела акцию ´Пасхальный подарок´ в Каменском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов.
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