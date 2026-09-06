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«Больничный» буенча түләүләр арта

«Больничный» буенча максималь түләү күләме көненә 1,2 мең сумга үсәчәк, дип хәбәр итә РИА Новости Россия Социаль фондына сылтама белән.

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