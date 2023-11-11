Obladaet продолжил «Players Club» спустя два года

Рэпер Obladaet выпустил новый альбом «Players Club 2» 10 ноября 2023 года. Это продолжение первой части альбома «Players Club», вышедшей два года назад, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе исполнителя.
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