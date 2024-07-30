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ПВО сбили четыре ракеты над Курской областью

ПВО сбили четыре ракеты над Курской областью

Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Он уточнил, что ракеты были уничтожены над Октябрьским и Курчатовским районами.

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