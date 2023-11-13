Актёр Борис Клюев мог скончаться из-за смерти единственного сына и врачебной ошибки

Здоровье артиста Бориса Клюева подкосила внезапная смерть единственного сына В передаче «Эксклюзив» Дмитрий Борисов продемонстрировал запись последнего интервью с Борисом Клюевым, который умер в возрасте 76 лет 1 сентября 2020 года.