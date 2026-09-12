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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ингрэм завершил карьеру в 29 лет и хочет стать психологом. Вратарь провел 134 матча в регулярках НХЛ и выиграл «Мастертон Трофи» в 2024 году

Бывший вратарь клубов НХЛ Коннор Ингрэм объявил о завершении карьеры.  29-летний канадец написал в соцсети: «Не грусти, что все закончилось, радуйся, что это произошло.

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