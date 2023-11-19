Стороны переговоров по сектору Газа близки к согласию по освобождению заложников

Премьер-министр и глава Министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к соглашению об освобождении палестинских заключенных на израильских заложников.
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