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Стороны переговоров по сектору Газа близки к согласию по освобождению заложников

Стороны переговоров по сектору Газа близки к согласию по освобождению заложников

Премьер-министр и глава Министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к соглашению об освобождении палестинских заключенных на израильских заложников.

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