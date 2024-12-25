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Николай Азаров: Киевский режим хочет исключить русский язык из списка охраняемых. Что дальше?

Николай Азаров: Киевский режим хочет исключить русский язык из списка охраняемых. Что дальше?

Я уже сбился со счета, в какой раз киевский режим снова решил попрать Конституцию Украины. Киевский режим собирается переписать ряд законов, чтобы исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых европейской Хартией региональных или миноритарных языков.

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