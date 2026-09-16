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Регионы России

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«Зенит» и «Аль-Наср» подписали годовое соглашение о сотрудничестве

«Зенит» и «Аль-Наср» подписали годовое соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения стороны планируют проводить товарищеские матчи между основными и молодежными составами команд, реализовывать программы стажировок и обмена для тренеров и игроков.

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