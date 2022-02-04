Реджи Джексон стал автором победного попадания в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон принес команде победу в дерби с «Лейкерс» (111:110). Джексон на последних секундах прошел через всю площадку, обыграл двух соперников и набрал 2 очка из-под кольца – 111:110.
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