Генералы Пентагона в шоке: Patriot и IRIS-T украинские умельцы пытаются модернизировать

По обе стороны Днепра народ всегда был смекалистый и рукастый, но американцы и немцы ругаются Константин Ольшанский Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС При снижении поставок западной бронетехники украинцы в 2025 году будут вынуждены воевать на «чудовищах Франкенштейна».