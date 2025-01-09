БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Николай Герасименко
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Генералы Пентагона в шоке: Patriot и IRIS-T украинские умельцы пытаются модернизировать

Генералы Пентагона в шоке: Patriot и IRIS-T украинские умельцы пытаются модернизировать

По обе стороны Днепра народ всегда был смекалистый и рукастый, но американцы и немцы ругаются Константин Ольшанский Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС При снижении поставок западной бронетехники украинцы в 2025 году будут вынуждены воевать на «чудовищах Франкенштейна».

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