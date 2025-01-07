В Рождественскую ночь Президент присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве

В Рождественскую ночь Президент присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в МосквеВместе с главой государства в храме присутствовали участники СВО, волонтёры, а также их семьи, с которыми В.
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